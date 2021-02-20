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Принцесса Евгения показала новорожденного сына

Внучка Елизаветы II принцесса Евгения на своей официальной странице в Instagram поделилась первым фото новорожденного сына. 


- Мы хотим познакомить вас с Августом Филипом Хоуком Бруксбэнком. Спасибо за множество замечательных поздравлений. Наши сердца полны любви к этому человечку. Мы очень рады поделиться с вами этими фотографиями, - подписала снимок принцесса. 

Евгения также поблагодарила всех медицинских работников, которые помогли их сыну появиться на свет. 

Напомним, 9 февраля принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк впервые стали родителями. Малыш родился в больнице Портленда. Он стал двенадцатым правнуком королевы Елизаветы II. Как только ребенок появился на свет, букмекеры тут же принялись делать ставки на имя младенца. Среди фаворитов были - Филипп, Артур и Оливер. 

Фото: instagram.com/princesseugenie
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