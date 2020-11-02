Принц Уильям тайно переболел коронавирусом

Источник из дворца рассказал, что наследник престола пополнил статистику заболевших в самый разгар пандемии, однако в королевской семье Великобритании было принято решение не сообщать об этом общественности. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы не волновать подданных, ведь многие запаниковали, когда дворец сообщил о заражении вирусом принца Чарльза – старшего сына Елизаветы II.Сообщается, что состояние герцога Кембриджского было довольно серьезным, некоторое время он даже испытывал проблемы с дыханием. Лечением наследника занимались придворные медики. Самоизоляция принца проходила в его резиденции Анмер Холл в Норфолке.Однако болезнь не мешала Уильяму заниматься своими обязанностями: только за апрель он провел 14 видеовстреч с представителями различных медицинских учреждений и общественных организаций.