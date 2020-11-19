Старший сын принцессы высказался на тему расследования скандального интервью 15-летний давности. Об этом сообщает издание Tatler.
В ноябре 1995 года принцесса Диана выступила героиней интервью в программе Panorama канала BBC. Пожалуй, за всю историю британской королевской семьи это было самое откровенное выступление. Тогда леди Ди впервые озвучила настоящую причину их расставания с Принцем Чарльзом.
Недавно выяснилось, что Мартин Башир – журналист, который разговаривал тогда с принцессой, обманом добился ее прихода к нему на запись. В ноябре 2020 года ITV показали в эфире расследование, доказывающее, что Башир использовал поддельные документы. Родной брат Дианы Чарльз Спенсер также подтвердил, что журналист показывал ему фальшивые банковские выписки, которые якобы доказывали, что за принцессой была установлена слежка. Спенсер добавил, что, если бы не эти документы, он бы ни за что не согласился знакомить сестру с Баширом.
В свою очередь, в ВВС серьезно отнеслись к обвинениям и начали собственное расследование. Разбирательство возглавит нанятый BBC экс-судья Верховного суда Великобритании Джон Дайсон.
На днях принц Уильям, сын принца Чарльза и принцессы Дианы, дал официальный комментарий относительно сложившейся ситуации.
– Независимое расследование – это шаг в нужную сторону. Оно поможет установить правду... – заявил наследник Британского престола.
Фото: zimbio.com
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Принц Уильям прокомментировал расследование вокруг интервью принцессы Дианы
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