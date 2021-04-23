Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали подросшего сына

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twitter.com/kensingtonroyal

На снимке заметно повзрослевший принц Луи сидит на детском велосипеде. На нем рубашка в темно-синюю полоску, синий джемпер, короткие шорты и кроссовки. Образ маленького принца дополнил рюкзак на плечах.Фото было сделано 22 апреля во дворе Кенсингтонского дворца перед тем, как маленький Луи впервые отправился в детский сад Willcocks. К слову, учреждение находится неподалеку от дома Кембриджей. Автором снимка выступила Кейт Миддлтон. Герцогиня довольно часто сама фотографирует семейные события.Напомним, у герцогов Кембриджских трое детей. Помимо Луи, монархи воспитывают 7-летнего Джорджа и 5-летнюю Шарлотту.