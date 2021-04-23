Герцог и герцогиня Кембриджские поделились снимком своего сына принца Луи в честь его дня рождения. Младшему сыну пары 23 апреля исполняется три года.
Фото: twitter.com/kensingtonroyal
На снимке заметно повзрослевший принц Луи сидит на детском велосипеде. На нем рубашка в темно-синюю полоску, синий джемпер, короткие шорты и кроссовки. Образ маленького принца дополнил рюкзак на плечах.
Фото было сделано 22 апреля во дворе Кенсингтонского дворца перед тем, как маленький Луи впервые отправился в детский сад Willcocks. К слову, учреждение находится неподалеку от дома Кембриджей. Автором снимка выступила Кейт Миддлтон. Герцогиня довольно часто сама фотографирует семейные события.
Напомним, у герцогов Кембриджских трое детей. Помимо Луи, монархи воспитывают 7-летнего Джорджа и 5-летнюю Шарлотту.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали подросшего сына
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