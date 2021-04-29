Свадьба Герцогов Кембриджских считается одной из самых масштабных в истории британской монархии. В тот день около миллиона британцев выстроились вдоль маршрута между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом, чтобы посмотреть на свадебную процессию будущего наследника престола. Торжество широко транслировалось по телевидению, в Интернете и по радио почти в 180 странах. Сегодня Уильям и Кейт празднуют 10-летний юбилей свадебной церемонии и в честь радостного события поделились новыми портретами.
Снимки были сделаны на этой неделе фотографом Крисом Флойдом. Герцоги с улыбками на лице позируют в Кенсингтонских садах, недалеко от своего дома.
На герцогине Кембриджской платье Ghost и кулон Asprey.
Ранее официальный представитель Кенсингтонского дворца рассказал, что в планах Кейт и Уильяма отметить юбилей непублично. Ожидается, что монархи устроят семейный ужин в кругу своих детей – принца Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты.
Фото: twitter.com/kensingtonroyal
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми фото по случаю 10-летия со дня свадьбы
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