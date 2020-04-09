Принц Гарри заскучал по дому

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По сведениям источников, принц Гарри на связи с членами королевской семьи, особенно с отцом, принцем Чарльзом, и бабушкой, Елизаветой II. Его отношения с братом остаются непростыми. Отмечается, что герцог Сассекский соскучился по семье.С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить возможность жить в США, трудиться и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайший год они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.В конце марта СМИ писали, что принц Гарри и Меган Маркл были рады началу новой жизни после того, как они вышли из состава королевской семьи.