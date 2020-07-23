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  2. Принц Гарри ответил на обвинения в растрате 350 тысяч долларов из благотворительного фонда

Принц Гарри ответил на обвинения в растрате 350 тысяч долларов из благотворительного фонда

По мнению "доброжелателей", эту сумму Гарри захотел вложить в собственную экоорганизацию Travalyst, пишет "Супер".

Хейтеры затравили принца Гарри, который якобы присвоил 350 тысяч долларов из королевского фонда.

Это так задело герцога Сассекского, что его представители сразу же выпустили официальное заявление, отметив, что он всегда был и остается глубоко преданным своей благотворительной деятельности:

– Недавние ложные обвинения в его адрес оскорбительны. Это клевета и оскорбления в адрес всех выдающихся организаций и личностей, с которыми он взаимодействовал. Travalyst  это некоммерческая организация, от которой герцог не получает финансовой выгоды. Герцог никогда не преследовал и сейчас не преследует личных интересов в благотворительности. Все его благотворительные начинания полностью прозрачны.

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