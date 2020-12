Принц Гарри и Меган Маркл выпустили первый подкаст – в нем принял участие их сын Арчи

На платформе Spotify Гарри и Меган опубликовали обещанный выпуск подкаста, в котором около 35 минут выступали друзья пары. Среди них было много знаменитостей: продюссер Тайлер Перри, певец Элтон Джон, телеведущий Джеймс Корден, а также теннисистка Наоми Осака. Звезды рассказали истории о своих переживаниях, связанных с пандемией, и поделились надеждами на будущее.Однако это был не весь сюрприз, который хотели представить герцоги. К Гарри и Меган присоединился их полуторагодовалый сын Арчи, который дебютировал в эфире с коротким поздравлением с Новым годом., - говорит Гарри сыну. -, - повторил Арчи.- продолжил Гарри., - воскликнул фразу Арчи.К слову, такой милый жест оценили не все комментаторы, некоторых возмутил американский акцент мальчика.Выпуск подкаста герцогов Сассекских завершился композицией, которая звучала на их свадьбе в Виндзорском замке – This Little Light of Mine. По словам пары, эта песня многое для них значит.сказал принц Гарри.Видео: instagram.com/addict_to_meghan