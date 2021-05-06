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Принц Гарри и Меган Маркл показали необычное фото подросшего сына

Единственному сыну герцога и герцогини Сассекских сегодня исполняется два года. В честь праздника пара поделилась новым снимком малыша.

Фото: archewell.com

На этот раз Гарри и Меган предпочли не показывать лицо ребенка, Арчи стоит спиной к фотографу и держит в руках воздушные шары. Многие поклонники сочли фото весьма необычным, ведь они привыкли видеть портретные снимки наследников престола. 

Предположительно, фотография сделана на заднем дворе дома герцогов в Лос-Анджелесе. Пара решила опубликовать снимок на сайте благотворительного фонда Archewell, который они создали около года назад.

Члены королевской семьи Великобритании не забыли поздравить малыша с днем рождения. Первой была прабабушка Елизавета II. Монарх пожелала Арчи счастливого праздника. Несмотря на натянутые отношения между братьями, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон также присоединились к поздравлениям своего племянника. Все теплые слова опубликованы на их официальных страницах в Твиттере. 

К слову, всех тех, кто хотел бы поздравить Арчи и прислать ему подарки, герцоги попросили пожертвовать 5 долларов на благо организаций Gavi и Vaccine Alliance, которые занимаются закупкой вакцин от COVID-19 для всего мира. 

– Мы не можем придумать более резонансного способа отметить день рождения нашего сына, – написали в своем обращении Гарри и Меган. 
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