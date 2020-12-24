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  2. Принц Гарри и Меган Маркл поделились рождественской открыткой

Принц Гарри и Меган Маркл поделились рождественской открыткой

Даже после сложения с себя основных королевских обязанностей, герцоги Сассекские продолжают соблюдать традиции семьи. К Рождеству пара выпустила персональную праздничную открытку. 


Однако сделали это они не через официального представителя, а с аккаунта приюта для животных Mayhew. Благотворительная организация разместила у себя снимок с подписью: 

– Мы рады получить поздравления с Рождеством от нашего патрона  – герцогини Сассекской. Герцог и герцогиня также сделали пожертвование, оказав помощь собакам, кошкам и людям этой зимой и в общем. От всех нас в Mayhew  – с четырьмя ногами и двумя – огромное спасибо и счастливого Рождества. 

Стоит отметить, что открытка создана в специальном стиле под живопись. На ней изображены Гарри, Меган, их сын Арчи и питомцы пары – бигль Гай и черный лабрадор-ретривер Оз. Все вместе они сидят в кругу около маленького детского домика. Скорее всего, фото сделано на заднем дворе частной собственности герцогов. Из-за специфического стиля фото сложно понять некоторые детали, но выглядит семейство очень счастливым. 

Кто автор снимка не сообщается, однако поклонники пары работу оценили: 

– Какая прекрасная открытка, Арчи выглядит таким взрослым! Они красивая семья. Я люблю их. И спасибо за отличную работу !!!! С Рождеством!!!!

– Красивая открытка и еще более красивая семья!

– Как чудесно! Так здорово изображены щенки, маленький Арчи и герцог и герцогиня. Счастливого Рождества им и всей команде Mahew. Спасибо за отличную работу, которую вы продолжаете делать.

К слову, Сассексы стали последними из членов королевской семьи, кто поделился праздничной открыткой. Ранее свои рождественские снимки уже выложили принц Чарльз и герцогиня Корнуольская, а также семейство Кембриджей. 

Фото: instagram.com/themayhew
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