Принц Гарри и Меган Маркл поделились рождественской открыткой

Однако сделали это они не через официального представителя, а с аккаунта приюта для животных Mayhew. Благотворительная организация разместила у себя снимок с подписью:
– Мы рады получить поздравления с Рождеством от нашего патрона – герцогини Сассекской. Герцог и герцогиня также сделали пожертвование, оказав помощь собакам, кошкам и людям этой зимой и в общем. От всех нас в Mayhew – с четырьмя ногами и двумя – огромное спасибо и счастливого Рождества.
Стоит отметить, что открытка создана в специальном стиле под живопись. На ней изображены Гарри, Меган, их сын Арчи и питомцы пары – бигль Гай и черный лабрадор-ретривер Оз. Все вместе они сидят в кругу около маленького детского домика. Скорее всего, фото сделано на заднем дворе частной собственности герцогов. Из-за специфического стиля фото сложно понять некоторые детали, но выглядит семейство очень счастливым.
Кто автор снимка не сообщается, однако поклонники пары работу оценили:
– Какая прекрасная открытка, Арчи выглядит таким взрослым! Они красивая семья. Я люблю их. И спасибо за отличную работу !!!! С Рождеством!!!!
– Красивая открытка и еще более красивая семья!
– Как чудесно! Так здорово изображены щенки, маленький Арчи и герцог и герцогиня. Счастливого Рождества им и всей команде Mahew. Спасибо за отличную работу, которую вы продолжаете делать.
К слову, Сассексы стали последними из членов королевской семьи, кто поделился праздничной открыткой. Ранее свои рождественские снимки уже выложили принц Чарльз и герцогиня Корнуольская, а также семейство Кембриджей.
Фото: instagram.com/themayhew