Принц Гарри и Меган Маркл напишут книгу о тайнах королевской жизни

Сочинение герцогов Сассекских обещают опубликовать в 2020 году, пишет The Sun.

Принц Гарри и Меган Маркл напишут книгу о тайнах королевского жизни. Специально для этого пара наняла двух журналистов.

Известно, что это Омид Скобе и Каролин Дюран, которые помогут написать паре сенсационную биографию под рабочим названием Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan (Современные королевские особи в деталях: реальный мир Гарри и Меган).



Биография займет более 300 страниц и должна выйти в августе 2020 года. Герцоги расскажут всю правду о своей жизни при дворе с момента их свадьбы в мае 2018 года. Свои откровения пара называет настоящей "бомбой", которая, не исключено, спровоцирует серию скандалов в британской королевской семье.