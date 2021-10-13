SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Принц Чарльз заменил бензин в своей машине на сыр и вино

Принц Чарльз заменил бензин в своей машине на сыр и вино

Старший сын британской королевы принц Чарльз стал заправлять свой автомобиль биотопливом. Об этом сообщает Lenta.ru


Принц Уэльский уже давно выступает за экотехнологии и разумное потребление ради сохранения окружающей среды. Ранее он заявлял, что уже более 40 лет носит одно и то же твидовое пальто, а его дворец отапливается с помощью биомассы и солнечной энергии, теперь стало известно, что он предпочел традиционному бензиновому двигателю в машине смесь биоэтанола, полученного из отходов сыра и вина.

Наследник британского престола отметил, что у него есть электромобили, однако ему с ними сложно. 

Эксперты считают, что подобное решение необычное, однако мало помогает на национальном и глобальном уровнях. Британский директор европейской группы компании по экологически чистому транспорту T&E Грег Арчер заявил, что в больших масштабах биотопливо приносит больше вреда, чем пользы, вызывая вырубку лесов и изменение в использовании земель.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы