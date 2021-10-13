Принц Чарльз заменил бензин в своей машине на сыр и вино

Принц Уэльский уже давно выступает за экотехнологии и разумное потребление ради сохранения окружающей среды. Ранее он заявлял, что уже более 40 лет носит одно и то же твидовое пальто, а его дворец отапливается с помощью биомассы и солнечной энергии, теперь стало известно, что он предпочел традиционному бензиновому двигателю в машине смесь биоэтанола, полученного из отходов сыра и вина.Наследник британского престола отметил, что у него есть электромобили, однако ему с ними сложно.Эксперты считают, что подобное решение необычное, однако мало помогает на национальном и глобальном уровнях. Британский директор европейской группы компании по экологически чистому транспорту T&E Грег Арчер заявил, что в больших масштабах биотопливо приносит больше вреда, чем пользы, вызывая вырубку лесов и изменение в использовании земель.