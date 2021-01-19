О важности предстоящего форума – VI Всебелорусского народного собрания высказался политический обозреватель телеканала «ОНТ» Игорь Тур в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Сперва журналист обозначил, что ВНС – это традиционная форма определения стратегии развития государства на ближайшие годы. На форуме соберутся патриоты, неравнодушные граждане, деятельные личности и определят, в каком направлении стране двигаться дальше.
– Я считаю, что резкого слома не будет, но определенных перемен не избежать. Каких – решится на собрании. Могу предположить, что они будут касаться передачи полномочий в регионы – то есть в облисполкомы, райисполкомы и их председателям. На местах эти идеи оценивают позитивно, но когда люди слышат про ответственность – оптимизма становится меньше. Принимать решения и нести за них ответственность должны люди на местах, – поделился мнением гость.
Игорь Тур отметил положительный опыт работы диалоговых площадок. Люди перестали бояться высказываться и поняли, что их слушают и поддерживают единомышленники. По мнению эксперта, в Беларуси сформировался очень высокий уровень общественного диалога. И очень вовремя – накануне такого важного для страны мероприятия.
Фото: ont.by
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Принимать решения и нести за них ответственность должны люди на местах - Тур
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