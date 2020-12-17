Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что в условиях распространения коронавируса женщина, которая заболела COVID-19, получила сомнительные результаты тестов или находится в процессе выздоровления, имеет право на все те услуги государственной или частной системы, которыми обладают беременные вне процесса данной инфекции. Об этом в своем YouTube-канале сообщил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.
– Это значит, что женщина имеет право рожать с тем, с кем хочет, то есть может пригласить на роды близкого человека. Кроме того, беременная имеет право быть мобильной во время родов: может не быть привязанной к гинекологическому креслу, а двигаться и занимать то положение, которое ей удобно, например, сидеть, лежать или стоять. Женщина даже с коронавирусом имеет право на контакт кожа с кожей ребенка, ей доступен полный спектр услуг по обезболиванию. Никакие ссылки на COVID-19 не могут помешать рожать по-человечески, – отметил педиатр.
Врач также добавил, что не пускать отцов в роддом, заявлять об отсутствии для роженицы анестезиолога – это аморально и противоречит позиции ВОЗ.
Фото: pixabay.com
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Применение обезболивающих, прикосновение к коже ребенка и возможность увидеть мужа: педиатр рассказал, какими правами обладают беременные с COVID-19
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