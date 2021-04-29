Прима Мариинского театра Екатерина Семенчук: «У меня было прекрасное минское заводское детство»

Первая ее разлука с Минском случилась, когда ее отца, военного хирурга, направили служить в Группу советских войск в Германии. Ей было тогда четыре года. Но когда исполнилось восемь, отца перебросили в Афганистан, и родители сочли за лучшее отправить ее к бабушке и дедушке в Минск. По словам Екатерины, ее бабушка родом из Кинешмы, дед из Тбилиси, но война свела их на белорусской земле.– с гордостью говорит певица.И сейчас, когда она приехала, чтобы выступить в Большом театре Беларуси, она не живет в гостинице.– восклицает она.Но настоящая ее родина – это Автозавод.– увлеченно рассказывает певица.С особым удовольствием Екатерина вспоминает свои школьные годы:Школа была хоровая, в наши дни ее специализация расширилась.– читаем мы на школьном сайте.– с восторгом вспоминает Екатерина.Екатерина играла на аккордеоне, но больше всего любила петь в школьном хоре. Этот коллектив – «Крынічка» – тогда еще не был образцовым, но заводская детвора с огромным удовольствием его посещала.– рассказывает Екатерина Семенчук.И действительно получилось!– говорит певица.С особым чувством вспоминает Екатерина свое первое и единственное выступление во Дворце культуры МАЗ:Много лет с тех пор прошло, но чувство родины, чувство близости к простым, обычным людям живо в ней и поныне. Может быть, поэтому сердца слушателей так мощно откликаются на ее голос, а работники нашего Большого театра очарованы ее умом и добротой. Ведь, в конце концов, все всегда возвращается сторицей.