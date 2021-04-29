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  2. Прима Мариинского театра Екатерина Семенчук: «У меня было прекрасное минское заводское детство»

Прима Мариинского театра Екатерина Семенчук: «У меня было прекрасное минское заводское детство»

Она из той же «высшей оперной лиги», что и Анна Нетребко или Хибла Герзмава. Ее имя знают все, кто более или менее интересуется оперой. Она минчанка; здесь жила, пока не уехала учиться в Петербург; здесь ее сердце, сюда она возвращается вновь и вновь.


Первая ее разлука с Минском случилась, когда ее отца, военного хирурга, направили служить в Группу советских войск в Германии. Ей было тогда четыре года. Но когда  исполнилось восемь, отца перебросили в Афганистан, и родители сочли за лучшее отправить ее к бабушке и дедушке в Минск. По словам Екатерины, ее бабушка родом из Кинешмы, дед из Тбилиси, но война свела их на белорусской земле.

– Моя семья интернациональная, но когда я получала паспорт, у меня там было написано «белоруска», потому что именно так я себя ощущаю, – с гордостью говорит певица. – Здесь живет моя бабушка, мои дяди и тети, мои школьные подруги, мои крестные дети. 

И сейчас, когда она приехала, чтобы выступить в Большом театре Беларуси, она не живет в гостинице.

– Зачем? Я у бабушки в Серебрянке! – восклицает она.

Но настоящая ее родина – это Автозавод. 

– Я родилась на улице Лизы Чайкиной, – увлеченно рассказывает певица. – В Заводском районе, напротив кинотеатра «Родина» (сейчас в этом помещении Новый драматический театр. – Прим. ред.). И мама моя там выросла, и все мои близкие там выросли. У меня было прекрасное минское заводское детство. Я с удовольствием вспоминаю, как мы жили все вместе: родители, дедушки, бабушки, соседи… Именно тогда во мне родилось это ощущение: когда все вместе – это хорошо, когда все дружат – это хорошо. Потому-то я счастливый человек, что меня окружали люди добрые, любящие, которые помогли мне остаться самой собой. 

С особым удовольствием Екатерина вспоминает свои школьные годы:

– Мне в жизни повезло. Мой дедушка Владимир Викторович преподавал в 77-й школе Заводского района. Он был моим учителем. К сожалению, его уже нет на свете, как и многих моих учителей. 

Школа была хоровая, в наши дни ее специализация расширилась. «Музыкально-хоровая направленность была открыта в школе в 1978 году, хореографическая в 1992 году. Благодаря энтузиазму учителей музыкальных дисциплин школа стала культурно-эстетическим центром Заводского района», – читаем мы на школьном сайте.

– Самая лучшая и сильная школа была! – с восторгом вспоминает Екатерина. – Мы учились в две смены, а у нас еще был хор и уроки игры на музыкальных инструментах – фортепиано, аккордеоне, гитаре… Я не знаю, как мы успевали!

Екатерина играла на аккордеоне, но больше всего любила петь в школьном хоре. Этот коллектив – «Крынічка» – тогда еще не был образцовым, но заводская детвора с огромным удовольствием его посещала. 

– Как-то раз наш педагог и хормейстер Наталья Михайловна Агарова мне сказала: «Катюша, ты должна пойти в консерваторию прослушаться. Я думаю, что у тебя все получится», – рассказывает Екатерина Семенчук. 

 И действительно получилось!

– Я всю жизнь благодарна Наталье Михайловне за то, что поступила в консерваторию, стала оперной певицей, и мы сейчас тут с вами беседуем, – говорит певица.
 
С особым чувством вспоминает Екатерина свое первое и единственное выступление во Дворце культуры МАЗ: 

– Мамина школьная подруга – потрясающая женщина, энтузиастка, полностью посвятившая себя педагогике, как-то говорит мне: «Катька, у меня открытие года. Все студенты придут в ДК МАЗ. Надо, чтобы ты зажгла. Можешь спеть студенческий гимн?» – «Ну конечно!» А я уже училась в консерватории или в училище – не помню. Оделась красиво, вышла на сцену, а там полный зал, сидят студенты. У меня от страха дыхание сперло… А у меня ни оркестра, никакого вообще аккомпанемента. Думаю: «Господи, что я буду им петь?» И запела «Гаудеамус». Весь зал вскочил на ноги, стали размахивать зажигалками… В общем, какой-то рок-концерт получился!

Много лет с тех пор прошло, но чувство родины, чувство близости к простым, обычным людям живо в ней и поныне.  Может быть, поэтому сердца слушателей так мощно откликаются на ее голос, а работники нашего Большого театра очарованы ее умом и добротой. Ведь, в конце концов, все всегда возвращается сторицей.
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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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