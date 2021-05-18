Приложением “Путешествую без COVID-19" уже пользуются 200 тысяч человек в ЕАЭС. Об этом во время онлайн брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
Фото: pixabay.com
- Приложением уже пользуются 200 тысяч человек, за последний месяц работы результаты тестов получили 75 000 граждан. В настоящее время проект реализуют 4 страны – Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия, с 24 мая к ним присоединится Казахстан.
Ия Малкина обратила особое внимание, что персональные данные пользователей полностью защищены, трансграничной передачи персональных данных не происходит.
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Приложением “Путешествую без COVID-19" уже пользуются 200 тысяч человек
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