Приквел мультфильма "Мадагаскар" выложили в сеть

Сериал будет выходить на стриминговом сервисе Peacock от американского телеканала NBC, но дата выхода картины пока не уточняется.

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Сервис Peacock выпустил первый тизер-трейлер мультсериала «Мадагаскар: Маленькие дикари», где покажут как четверка главных героев оригинальных мультиков проводила детство в зоопарке.



Сериал выйдет на стриминговом сервисе Peacock от американского телеканала NBC. Помимо «Мадагаскара» сервис запустит еще несколько оригинальных фильмов и сериалов — включая «Ясновидец-2» и «Дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли. Дата выхода этих проектов пока не уточняется.