Прихожане украсили храм и заняты вигилийными блюдами – как готовятся к Рождеству в костеле Святого Валентина

Рождество Христово называют праздником жизни, веры и любви. Этот день дает надежду и вдохновляет на добрые дела. Перед главным католическим праздником мы побеседовали с ксендзом Сергеем Матюшонком – молодым руководителем Римско-католической парафии костела Святого Валентина в городе Смолевичи.





Елочки возле храма по улице Подлесной мигают огоньками, звучит праздничное песнопение… Отец Сергей подводит нас к яслям с новорожденным Христом:

– Конечно, за этой знакомой всем сценой прихода в мир Спасителя стоит большое таинство. Его мы празднуем завтра. Это торжество помогает нам почувствовать близость Бога и открыть себя ближнему, другому человеку. В эти особые моменты мы понимаем: несмотря на то что все мы разные, объединяет нас гораздо большее, чем разделяет.





Продолжаем беседу уже в самом костеле, любуясь украшенной фигурками ручной работы живой елью:

– Сами прихожане с детишками старались, делали яркие игрушки для нашей новогодней елочки. Все сделано с большой любовью. В этом году мы празднуем 25-летие с момента основания нашего римско-католического прихода. Началось все с идеи создать здесь санктуарий (святилище) семьи, поэтому святой Валентин, защитник влюбленных, и стал покровителем этого места.





Со временем на пожертвования прихожан возле костела был установлен бронзовый памятник этому святому. Католический приход Святого Валентина в Смолевичах – единственный в Беларуси. Сюда очень часто приезжают минчане и жители других городов венчаться.





Рождество прихожане костела празднуют классически, и начинается все с четырехнедельного адвента (от латинского adventus – обозначает «пришествие»), рассказывает отец Сергей:

– Во время адвента мы ходим к исповеди, очищаем свои сердца перед Вигилией (сочельником) и самим праздником Рождества. А сегодня, 24 декабря, торжественный ужин (Вигилия), который проходит в кругу семьи. Стол накрывается белой скатертью, под нее кладется сено как символ ясель, в которых лежал маленький Христос... Трапеза состоит из 12 разных постных блюд – чтобы 12 месяцев в году были счастливыми, нужно обязательно попробовать все.





Интересуемся вигилийным меню. Это рыба (чаще жареный карп) и разные мучные блюда, а также кушания из капусты с грибами, гороха, мака. На столе всегда есть кутья, бульон, белый кисель, компот из сухофруктов. Собравшиеся за рождественским столом обмениваются пожеланиями и делятся облаткой – тоненькими кусочками хлеба из пшеничной муки и воды.

Верующие зажигают свечу и читают Евангелие от Луки о рождении Иисуса, а после трапезы поют рождественские колядки. В ночь с 24 на 25 декабря в костелах проходит торжественная месса (пастерка). Она и открывает сам праздник Рождества Христова. После верующие посещают и одаривают добрым словом и приятными подарками одиноких и пожилых людей, поздравляют родных и друзей.





Сергей Матюшонок каждый месяц навещает нуждающихся в моральной и материальной помощи людей, живущих в деревнях Смолевичского района. Скромно замечает, что это обычная пастырская работа:

– Сын Божий учил нас быть чуткими, заботливыми и бескорыстными по отношению к ближним, поэтому пастырство – это образ жизни.



