Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В Мининформе объяснили, что в период с 7 августа по 15 сентября 2020 года ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» было вынесено четыре письменных предупреждения в связи с нарушением статей 4 и 49 Закона о СМИ. Эти меры ведомство приняло по обращениям госорганов, которые выявили в пределах компетенции распространение запрещенной информации. Сообщается, что обжалований предупреждений в судебном порядке не было.
Напомним, что в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 51 Закона о СМИ Министерство информации может предъявить в суд иск о прекращении выпуска СМИ в случае вынесения ему в течение года двух и более письменных предупреждений.
– Следуя букве закона, Министерство информации предъявило в суд иск о прекращении выпуска сетевого издания «tut.by», имея на то более чем полные основания, – отметили в ведомстве.
Определением Экономического суда города Минска от 25 сентября 2020 года исковое заявление было принято и возбуждено производство по делу. Согласно подпункту 1.2 пункта 1 статьи 50 Закона о СМИ выпуск СМИ может быть приостановлен на срок до трех месяцев в случае предъявления в суд соответствующего иска.
– Исходя из данной нормы Закона, приказом Министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания «tut.by» приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года, – подытожили в ведомстве.
Фото: БЕЛТА
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Приказом Министерства информации выпуск сетевого издания «tut.by» приостанавливается с 1 октября
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