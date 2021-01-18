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«Пригоним автобус к полынье и заварим чай на костре»: как в Лунинецком районе готовятся к Крещению

Завтра православные отметят один из самых древних праздников христианской церкви – Крещение Господне. Уже сегодня верующие устремились в храмы и выстраиваются в очередь за освященной водой. По словам настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в лунинецкой деревне Лахва Валерия Скребца, многие сельчане ждут причащения святыней и сегодня, в крещенский сочельник, соблюдают строгий пост – весь день без еды и воды.

Фото из архива БЕЛТА

– Уже после того когда попьем святой воды, можно вкушать вареную пшеницу или кутью – сочиво. Хозяйки, в том числе и матуля (матушка. – Прим.авт.) у нас готовят отменно, приправляют кашу медом, курагой, сушеным яблочком, грушей  – пальчики оближешь, –рассказал сельский священник. – Воду в Лахве освящали сегодня после обеда, и завтра будем. Некоторые заблуждаются, считая, что крещенская вода сильнее той, что освящена в сочельник. Всего два раза в год совершается Великое освящение воды – на Крещение и накануне, в сочельник, молитвы и чин освящения одинаковый. В остальное время проводится малый чин – святим по требованию, по нужде. А сила крещенской воды соизмерима исключительно с силой нашей веры. У жителей Лахвы немало историй, когда крещенская вода помогала исцелиться, давала мир в семье.

– В детстве учили c благоговением пить воду, не из бутылки, а из чашки, перекрестившись перед этим…

– Хорошо, если приступить к воде получается в тишине, в благостной обстановке, перед этим прочитав молитву. Пить из чашки, а не из бутылки. Но всегда ли так получается? Главное – относится к крещенской воде как к великой святыне, приступить к ней, как и сказано в молитвах, со страхом божьим и верой, – пояснил протоирей Валерий Скребец. – Вода освящается «на всякую требу», кто-то ей умывается, кто-то купает младенцев, болящие могут пить каждый день, поэтому не осуждайте тех, кто берет много воды. Кому-то достаточно маленькой бутылки, кто-то хочет целый бидон  – на здоровье. Если вода сохранилась с прошлого года, ею можно полить цветы, сад или дать домашнему скоту.

Батюшка говорит, что среди сельчан немало тех, у кого окунаться в Крещение стало доброй традицией. Даже крепкий мороз не отпугнул смельчаков, и в этом году к священнику подходили с вопросом, где в этом году будут проруби. Сегодня батюшка освятил воду на двух местных водоемах – в фермерском хозяйстве «Черкас» и на озере Шальное (фермерское хозяйство «Чирец»).

Глава хозяйства «Чирец» Леонид Петрович ныряет в прорубь 18 лет подряд. Говорит, самая комфортная погода – 5–10 градусов мороза, но случалось и в дождь, и в 20-градусный мороз. Вокруг себя фермер собрал команду единомышленников – человек 20, которые из года в год верны традиции. Сегодня обзванивает товарищей: приедете? Сегодня на озере Шальное, что на территории хозяйства, прорезали бензопилой полынью, установили лестницу. Завтра возле проруби «дежурит» пассажирский автобус фермера, где можно согреться и переодеться. На костре будет большой чан с горячим чаем. И все это бесплатно. Рядом есть кафе, где можно пообедать, выпить кофе. И поэтому сюда едут едва ли не все моржи района – в основном мужчины, но есть и женщины, и даже семьи с детьми.

– Ни разу еще не заболел после купания, и мои товарищи тоже. Зато какой прилив сил, какой заряд энергии и бодрости получаешь – на весь год! Для меня крещенская вода как оберег и в здоровье, в делах рабочих, семейных, а купание стало дорогим сердцу ритуалом, объединяющим людей. Из воды выходишь счастливый, как заново родившийся, совсем другой, – подытожил фермер.
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