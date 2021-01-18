«Пригоним автобус к полынье и заварим чай на костре»: как в Лунинецком районе готовятся к Крещению

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БЕЛТА

(матушка. – Прим.авт.), –рассказал сельский священник. –, – пояснил протоирей Валерий Скребец. –Батюшка говорит, что среди сельчан немало тех, у кого окунаться в Крещение стало доброй традицией. Даже крепкий мороз не отпугнул смельчаков, и в этом году к священнику подходили с вопросом, где в этом году будут проруби. Сегодня батюшка освятил воду на двух местных водоемах – в фермерском хозяйстве «Черкас» и на озере Шальное (фермерское хозяйство «Чирец»).Глава хозяйства «Чирец» Леонид Петрович ныряет в прорубь 18 лет подряд. Говорит, самая комфортная погода – 5–10 градусов мороза, но случалось и в дождь, и в 20-градусный мороз. Вокруг себя фермер собрал команду единомышленников – человек 20, которые из года в год верны традиции. Сегодня обзванивает товарищей:Сегодня на озере Шальное, что на территории хозяйства, прорезали бензопилой полынью, установили лестницу. Завтра возле проруби «дежурит» пассажирский автобус фермера, где можно согреться и переодеться. На костре будет большой чан с горячим чаем. И все это бесплатно. Рядом есть кафе, где можно пообедать, выпить кофе. И поэтому сюда едут едва ли не все моржи района – в основном мужчины, но есть и женщины, и даже семьи с детьми.– подытожил фермер.