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Приемный сын Джигарханяна опубликовал последнюю фотографию актера

На своей официальной странице в Instagram приемный сын Армена Джигарханяна поделился одним из последних фото артиста. 


– Незадолго до последней госпитализации, – подписал фотографию пасынок. 

На снимке актер со своей второй супругой Татьяной Власовой.  

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в минувшую субботу в возрасте 85 лет. Актер известен по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и многим другим. Джигарханян вошел в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.

Фото: instagram.com/st_jigar
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