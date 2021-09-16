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  2. Прием от имени президента Таджикистана для участников саммита ОДКБ завершился

Прием от имени президента Таджикистана для участников саммита ОДКБ завершился

Такая информация появилась в телеграм-канале "Пул Первого".

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"Изобилие фруктов. Прием от имени президента Таджикистана для участников саммита ОДКБ завершился", – написали авторы канала.

Видео: "Пул Первого"
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