Главная Прием от имени президента Таджикистана для участников саммита ОДКБ завершился Опубликовано: 16.09.2021 19:45:00 355 Прием от имени президента Таджикистана для участников саммита ОДКБ завершился Такая информация появилась в телеграм-канале "Пул Первого". Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! "Изобилие фруктов. Прием от имени президента Таджикистана для участников саммита ОДКБ завершился", – написали авторы канала. Видео: "Пул Первого" Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко ОДКБ Таджикистан Версия для печати Новости и статьи