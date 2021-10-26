Придыбайло: белорусы начали массово отписываться от деструктивных Telegram-каналов, потому что видят полное несоответствие картинки в этих ресурсах реальной жизни

Таким мнением поделился корреспондент RT Константин Придыбайло в эфире программы "Успеть до полуночи" на "Беларусь 1".
– Многие белорусы стали отписываться от деструктивных каналов, потому что видят, что происходит на улицах, и понимают, что эти Telegram-каналы администрируются из-за границы. Там пишут, что у нас [в Беларуси] запрещают ходить в красно-белых кедах. Но уже есть много людей, которые стали отписываться, так как видят полное несоответствие картинки в этих ресурсах реальной жизни, – отметил он.
Фото: скриншот из видео