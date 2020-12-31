Придумали, что будете делать во время больших выходных? Праздничная афиша на 31 декабря – 3 января

Послушать новогодние хиты от симфонического оркестра

Оценить лучшую новогоднюю комедию

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Зимняя сказка на Октябрьской площади

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Новая новогодняя ярмарка (еще и с блюдами азиатской кухни!)

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Встретиться с Дедом Морозом в Гродно

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БЕЛТА

Новогодняя ностальгия

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Вернитесь в детство

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Оторвитесь на детской TikTok-вечеринке

Посмотрите сказку Шарля Перро

Сегодня на сцене КЗ «Минск» пройдет предновогодний симфонический концерт. Его подготовили представители оркестровой элиты – музыканты Большого симфонического оркестра Classic Energy. Артисты представят атмосферную программу, состоящую из лучших новогодних хитов всех времен, вы их точно знаете и любите. На концерте прозвучат самые известные композиции из фильма «Один дома», легендарная Happy New Year, песни из репертуара Фрэнка Синатры и мультфильмов Disney, культовая Last Christmas, трогательная композиция из фильма «Хатико» в новой обработке и традиционная «Пять минут». Кстати, переживать о безопасности не стоит. Зал будет заполнен на 50%, гостям предложат защитные маски, перчатки и антисептики. Билеты доступны в продаже онлайн (но их осталось совсемнемного).Если праздничное настроение не пришло в ваш дом, собирайтесь и отправляйтесь за ним в кино. Лучшие комедийные актеры России развеселят вас. Сейчас в кинопрокате – фильм с известной четверкой из «Квартета И» «Обратная связь». Это продолжение успешной картины «Громкая связь», в конце которой зрители думали, что главные герои точно поубивают друг друга еще до новогодней ночи. Но когда, как не ночью с 31-го на 1-е случаться чудесам?Самым активным минчанам и гостям столицы (которые уж очень не хотят сидеть дома) стоит отправиться в центр города. Там их ждет светомузыкальное представление «Зимний концерт». Чтобы не пропустить все самое интересное, отправляйтесь туда с 0:00 до 3:00). Увидеть шоу можно будет также 1 и 2 января – с 18:00 до 21:00.2 января можно весело провести время и в Верхнем городе – около Ратуши. Там установили уникальный арт-объект – карусель – и организуют светодиодное музыкальное шоу с участием сказочных персонажей. Представление придется по вкусу и взрослым, и маленьким горожанам. Их будут удивлять творческими номерами артисты балета и циркового искусства. А еще обещают классные пиротехнические эффекты.В этом году у минчан немного меньше выбора, какую праздничную ярмарку посетить. Еще раз поймать волну новогоднего настроения после бурных празднований можно, к примеру, на фудпаркинге с ярмаркой авторских подарков в культурно-деловом квартале «К21» у станции метро «Молодежная». Там расположились уличные площадки – фудтраки и витрины с новогодними атрибутами. Вам предложат попробовать трдельники, бейглы и другие блюда, здесь же работает отдельная точка с морепродуктами: можно угоститься щупальцами осьминога, тунцом на гриле, тигровыми креветками или тайским супом том ям. Уже сейчас гостей ярмарки развлекают Дед Мороз и Снегурочка.Главный персонаж праздника принимает гостей в своем городском поместье. Оно расположилось в центре ремесел «Наследие». Гостей встретит еще и Бабушка Зима – она расскажет о колядных традициях наших предков, поделится секретами мастеров-ремесленников, предложит попрактиковаться в народном ремесле. Самые находчивые смогут принять участие в новогоднем квесте, а те, кто верит в чудеса, – загадать заветное желание. Также будут установлены праздничные зоны – организаторы уверяют, что никого из гостей не отпустят без фотосессии: селфи на троне Деда Мороза обязательно взорвет Instagram-ленты.Минский областной центр народного творчества приглашает на выставку елочных игрушек «из прошлого». В коллекции – полторы тысячи наименований. Все игрушки индивидуальные и о чем-то рассказывают: об освоении Севера, воздухоплавании и космосе, цирковом искусстве, животном мире, советской символике. Есть и кремлевские, и игрушки военных времен из проволоки. В экспозицию вошли и экземпляры сказочной серии. Можно посмотреть также на праздничные открытки разных времен. Выставка продлится по 17 января.2 января берите своих детей и всей семьей отправляйтесь в Белорусский театр кукол в столице. Подготовленная театром сказка «Морозко» перенесет зрителя в засыпанный снегом и окутанный нежным очарованием дивный мир. Там поселились Старик со Старухой, а с ними — скупой и ленивый Паша и добросердечная Даша. Волшебная история наполнена добром, расскажет о справедливости и научит жить с улыбкой и преодолевать все трудности. «Морозко» – главный хит Белорусского театра кукол популярного режиссера Олега Жюгжды. Несколько билетов на 2 января еще остались, но вам стоит с этим поспешить.Минский государственный дворец детей и молодежи представляет шоу-программу "Новогодняя TikTok-party ". Персонажи Тик-Ток и Лайк подготовили для ребят новогоднюю вечеринку. Но она под угрозой срыва: злой волшебник хочет испортить всем праздник. Вместе с Тик-Током и Лайком мальчишки и девчонки будут сражаться за праздник и преодолевать преграды по пути к Деду Морозу. Вознаграждением станет шумная и озорная вечеринка. Гостей приглашают ежедневно по 8 января.Спектакль «Золушка», который показывают в Брестском областном театре кукол, близок каждому. Причем это не просто сказка, а настоящее новогоднее чудо. Посмотреть ее можно 2 и 3 января в 11:00 и 14:00.