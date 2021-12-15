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  2. «Придется забыть обо всем». Какой совет дал Лукашенко новому губернатору Витебской области

«Придется забыть обо всем». Какой совет дал Лукашенко новому губернатору Витебской области

Глава государства сегодня на встрече с активом Витебской области  вручил новому председателю облисполкома Александру Субботину служебное удостоверение и дал такой совет:


– Если ты хочешь не подвести нас, витебчан, тебе придется забыть обо всем. Пока ты не въедешь сам в колею и всех не выстроишь в эту колею. Забыть о семье, о детях… Такая наша судьба, первых лиц. И, как только ты начнешь самоотверженно работать, они все (вертикаль власти. – Прим. ред.) не будут плохо работать. Им стыдно будет. А витебчане у нас люди достойные, крепкие.  И в этом плане тебе повезло, есть на кого опереться.

Фото: БЕЛТА
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