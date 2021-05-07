Прически метром в высоту и ширину: в Минске проходит международный конкурс «Роза ветров»

Мероприятие приглашает посетителей в 14-й раз. Около 200 участников соревнуются в парикмахерском деле, визаже, ногтевом сервисе и оформлении бровей. В конкурсе участвует семь государственных специализированных учебных заведений страны и пять частных школ. Призерам предложат войти в состав национальной сборной для участия в конкурсах мирового уровня:
– Конечно, на таких соревнованиях большая конкуренция: свои навыки демонстрируют представители 52 стран. За последние семь лет три белоруса стали чемпионами мира. Есть и абсолютные чемпионы Европы. Многие входят в десятку лучших мастеров, – поделился хорошими результатами директор ассоциации парикмахеров и косметологов, вице-президент Всемирной организации парикмахеров по Восточной Европе Сергей Войтеховский. – Наши участники выступают по мужским и женским видам работ. Представляют себя в модных, свадебных, технических категориях. При этом наша команда небольшая: от пяти до пятнадцати человек.
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