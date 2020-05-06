Прибыль Disney упала более чем на 90%

На фоне пандемии коронавируса чистая прибыль американской The Walt Disney Company упала во втором квартале текущего года на 91% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает СNN.





Согласно данным финансовой отчетности, во втором квартале текущего финансового года (завершился 28 марта) чистая прибыль компании составила 475 млн долларов, пишет ТАСС. При этом выручка выросла на 21% - до 18 млрд долларов. Год назад чистая прибыль корпорации составила более 5,4 млрд долларов, а выручка - свыше 14,9 млрд.

Disney из-за веденных в связи с эпидемией коронавируса ограничений была вынуждена приостановить работу всех своих парков развлечений «Диснейлэнд», а также заморозить съемки новых кинофильмов и сериалов.

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