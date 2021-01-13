Приближаются морозы. Врач рассказала, кто в группе риска

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Специалист предупредила: при сильном похолодании в группе риска находятся люди с инфекционными, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им следует соблюдать особые правила предосторожности в морозы, а лучше – по максимуму оставаться дома. Ведь у астматиков, привела пример Чернышова, вдыхание холодного воздуха может вызвать приступ.Также врач отметила, что избегать резких переохлаждений следует людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Особенно это важно в контексте крещенского купания: погружение в ледяную воду, по словам медика, может вызвать сердечный приступ.