Синоптики прогнозируют двадцатиградусные морозы в Беларуси уже в эти выходные. Для части населения холода сопряжены с риском по состоянию здоровья. Кому следует быть особенно осторожными при слишком низких температурах, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Ее слова передает Lenta.ru.
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Специалист предупредила: при сильном похолодании в группе риска находятся люди с инфекционными, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им следует соблюдать особые правила предосторожности в морозы, а лучше – по максимуму оставаться дома. Ведь у астматиков, привела пример Чернышова, вдыхание холодного воздуха может вызвать приступ.
Также врач отметила, что избегать резких переохлаждений следует людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Особенно это важно в контексте крещенского купания: погружение в ледяную воду, по словам медика, может вызвать сердечный приступ.
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Приближаются морозы. Врач рассказала, кто в группе риска
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК