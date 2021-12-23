При землетрясении на юге Гаити пострадали около 150 человек

Не менее 150 человек получили ранения после землетрясения магнитудой 4,6, зафиксированного 21 декабря на юге Гаити, пишет ТАСС.
Согласно информации издания le Nouvelliste, все пострадавшие госпитализированы. Информации о погибших в настоящее время нет. Эпицентр подземных толчков располагался в департаменте Гранд-Анс, население которого составляет по меньшей мере 400 тыс. человек. Очаг находился на глубине 5 км.
В середине августа у берегов Гаити зарегистрировали колебания земной поверхности магнитудой 7,2. Погибли как минимум 2,2 тыс. человек, пострадали еще по меньшей мере 12,7 тыс. в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп. Полностью были разрушены не менее 53 тыс. зданий.
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