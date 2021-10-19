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При взрыве в Шотландии пострадали три человека

Три человека госпитализированы после мощного взрыва, прогремевшего вечером 18 октября в городе Эре на юго-западе Шотландии, передает ТАСС.


"На место происшествия были направлены три машины с экипажами, обученными работе в условиях ЧС, шесть машин скорой помощи и медицинский вертолет. Три пациента доставлены в больницу Кроссхаус [в городе Килмарнок близ Глазго]", – приводит слова работников службы экстренной медицинской помощи Шотландии вещательная корпорация Би-би-си.

В настоящий момент информации о жертвах взрыва нет. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать утечка бытового газа. На месте ЧП работают сотрудники Шотландской газораспределительной сети.

По сведениям Би-би-си, в результате взрыва был полностью разрушен как минимум один двухэтажный частный жилой дом, у другого обвалилась одна из стен. Ранее в Daily Express сообщали о разрушении двух зданий.

В качестве меры предосторожности жителей близлежащих домов эвакуировали. Правоохранители советуют гражданам избегать района, где прогремел взрыв.

Фото: pixabay.com
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