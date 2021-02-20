При взрыве в Кабуле погибли пять человек

В результате серии взрывов, которые произошли в Кабуле (Афганистан) погибли по меньшей мере пять человек. Еще двое были ранены, сообщает БЕЛТА со ссылкой Associated Press.

Как сообщил представитель полиции столицы Афганстана Фердауз Фарамарц, первые два взрыва произошли с интервалом в 15 минут. Еще один, целью которого стал транспорт правоохранительных органов, случился через два часа.

Что именно послужило причиной взрывов, выясняется. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

По материалам БЕЛТА