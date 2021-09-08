При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

Фото: МЧС России
В Следственном комитете отметили, что погибшие – мужчина и женщина.
Напомним, 8 сентября в девятиэтажном жилом доме в Ногинске произошел хлопок газовоздушной смеси.
В результате инцидента обрушились конструкции трех этажей. В доме выбиты окна, взрывной волной частично повреждены квартиры соседнего дома. Сотрудники экстренных служб эвакуировали более 170 жильцов. Отмечается, что под завали могут быть люди, их поиск продолжается.
Очевидцы, живущие неподалеку от места происшествия, рассказали, что услышали взрыв, на который среагировала сигнализация машин, а некоторые почувствовали, как "приподняло" кровати.
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске