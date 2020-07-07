При взрыве бензовоза в Колумбии погибли десять человек. Трое из них умерли от полученных ранений в больнице в ночь на 7 июля, пишет портал El Tiempo. До этого было известно о семи жертвах.
Кроме того, пострадали еще около 50 человек, пишет РИА Новости.
Накануне в муниципалитете Пуэбловьехо на севере Колумбии опрокинулся бензовоз. Местные жители с канистрами стояли у автоцистерны, чтобы отлить топливо, когда случился взрыв.
"Парень 17 лет, мужчина 20 лет и еще один пострадавший стали новыми жертвами инцидента, случившегося в понедельник", – отмечает издание.
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При взрыве бензовоза в Колумбии погибли десять человек
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