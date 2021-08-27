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При взрывах в Кабуле пострадали свыше 1300 человек

По меньшей мере 1338 человек пострадали при взрывах в Кабуле, погибли около 60. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в афганском минздраве.  

Фото: dvidshub.net

Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также 13 американских военных.

Напомним, в четверг, 26 августа, около аэропорта Кабула прогремели два взрыва. 

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя организация ИГ. Позже в Кабуле произошло еще несколько взрывов.  

Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ. Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.
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