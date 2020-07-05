При взрывах на фабрике в Турции погибло шесть человек

Минимум шесть человек стали жертвами взрывов 3 июля на фабрике фейерверков на северо-западе Турции. Об этом 5 июля информировало издание Hürriyet со ссылкой на губернатора провинции Сакарья Четина Октая Калдырыма.

Ранее издание сообщило о четырех жертвах и 114 пострадавших в результате происшествия. Поиск одного пропавшего продолжается, пишет ТАСС.

Несколько взрывов случилось 3 июля на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны. Они были слышны в радиусе 50 км от предприятия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв случившееся за землетрясение. Сотрудники полиции, как сообщал телеканал NTV, задержали троих подозреваемых по данному делу.