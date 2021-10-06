При стрельбе в школе Техаса ранены четыре человека

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Техас. Об этом сообщает ТАСС.
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Помощник начальника полицейского управления Арлингтона Кевин Колбье сообщил, что двое из пострадавших получили огнестрельные ранения.
По предварительным данным, между учеником и еще одним человеком в классе произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Правоохранители задержали подозреваемого. О его личности пока ничего не сообщается.
На данный момент рядом со школой организовали площадку для встречи родителей с детьми.