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  2. При стрельбе в школе Техаса ранены четыре человека

При стрельбе в школе Техаса ранены четыре человека

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Техас. Об этом сообщает ТАСС

Фото: hbo.com

Помощник начальника полицейского управления Арлингтона Кевин Колбье сообщил, что двое из пострадавших получили огнестрельные ранения. 

По предварительным данным, между учеником и еще одним человеком в классе произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Правоохранители задержали подозреваемого. О его личности пока ничего не сообщается. 

На данный момент рядом со школой организовали площадку для встречи родителей с детьми.
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