При стрельбе в школе Техаса ранены четыре человека

Фото:

hbo.com

Помощник начальника полицейского управления Арлингтона Кевин Колбье сообщил, что двое из пострадавших получили огнестрельные ранения.По предварительным данным, между учеником и еще одним человеком в классе произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Правоохранители задержали подозреваемого.О его личности пока ничего не сообщается.На данный момент рядом со школой организовали площадку для встречи родителей с детьми.