Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром". Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на службу безопасности на море этого города.
Кадры с места происшествия
Инцидент произошел утром в среду в районе города Момбецу на Хоккайдо.
Произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту), занимавшегося промыслом краба, с российским судном "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту). По некоторым данным, после аварии японское судно перевернулось.
Экипаж «Амура» спас пятерых человек, находившихся на борту японского судна, однако трое из них были без сознания. Информагентство «Киодо» позднее сообщило об их смерти.
Проводится расследование случившегося. Российское судно отправилось в порт Момбецу. По предварительным данным, члены его экипажа не пострадали.
Видео: nhk.or.jp
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Произошло столкновение японского и российского судов, погибли три человека
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