Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Произошло столкновение японского и российского судов, погибли три человека

Произошло столкновение японского и российского судов, погибли три человека

Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром". Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на службу безопасности на море этого города.

Подписаться

Кадры с места происшествия

Инцидент произошел утром в среду в районе города Момбецу на Хоккайдо.

Произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту), занимавшегося промыслом краба, с российским судном "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту). По некоторым данным, после аварии японское судно перевернулось. 

Экипаж «Амура» спас пятерых человек, находившихся на борту японского судна, однако трое из них были без сознания. Информагентство «Киодо» позднее сообщило об их смерти.

Проводится расследование случившегося. Российское судно отправилось в порт Момбецу. По предварительным данным, члены его экипажа не пострадали. 

Видео: nhk.or.jp
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Протестующие подожгли здание Дворца правосудия на западе Колумбии
Названы опасные последствия коронавируса для детей
Белорусы сыграют со сборной Великобритании на чемпионате мира по хоккею
Чем опасна колбаса – отвечает врач
Новый вариант коронавируса обнаружили в Бразилии
Белорусская экспозиция Made in Belarus представлена на нефтехимической выставке в Уфе
Почему даже безобидная дворняжка может стать смертельной угрозой и чем чреват отказ от антирабической вакцинации
Месячник ЗОЖ проходит в Горецком районе
Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября
Произошло столкновение японского и российского судов, погибли три человека
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Содом и Гоморра в центре Риги
Опубликован сверхсекретный план Черчилля о войне против СССР
В нацпарке «Браславские озера» изучат генетическое разнообразие растений
Семь электронных мини-ярмарок вакансий пройдут 26 мая в Беларуси
В Могилеве оглашен приговор фигурантам дела о приготовлении к массовым беспорядкам
Нотная онлайн-библиотека и концерт мастеров аутентичного пения: какие еще проекты получили гранты Президента в области культуры за 2020 год
Как законодатели пресекают попытки иностранного влияния, обеспечивая при этом доступ к объективной информации
Завтра в Бобруйске пройдет Республиканский последний звонок: знакомимся с его участниками
С побережья Индии эвакуировали почти 3,5 млн человек из-за циклона
В Россию передано уголовное дело о совершенном 23 года назад в Гомеле расстреле семьи офицера. Из трех преступников в живых остался один
Пожарный вертолет разбился во Флориде во время учений
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Панове собирают холопов
Дорожную разметку будут наносить на четырех участках дорог Минска
В Миорском районе при пожаре дома погибла пенсионерка
При пожаре квартиры в Лепеле работники МЧС спасли мужчину
Журналисты нашего издательского дома — среди призеров конкурса МВД
В молодом микрорайоне Бобруйска в этом году планируют открыть новую школу и детский сад
Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 11 участках в Минске
В Пружанском районе обрушился железобетонный мост через реку Левая Лесная
Пожар произошел в двух цехах Телеханского завода столярных изделий
"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" сыграют в финале футбольной Лиги Европы
Книжную культуру в контексте международных контактов обсудят на Берковских чтениях в Гродно
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Диктат мировой монополии
Лето — это маленькая жизнь: в оздоровительных лагерях страны в этом году отдохнут 340 000 ребят
Лукашенко: многолетние отношения между Минском и Тбилиси основываются на традициях взаимного уважения и конструктивного партнерства
Всего одна примета расскажет, когда наконец придет тепло. Что еще нужно знать о 26 мая?
Лукашенко поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днем Независимости
Пушистый защитник: кот умилил сеть своими действиями рядом с ребенком
Набег миллиона мышей на склад с зерном запечатлели в Австралии
В США вакцинировали от COVID-19 половину всех взрослых жителей страны
Инцидент с посадкой RyanAir: еврочиновники предпринимают шаги, не прислушиваясь к голосу разума и не дожидаясь результатов расследования
Гороскоп на 27 мая
Шведские хоккеисты обыграли швейцарцев в матче группового этапа ЧМ в Латвии
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Беспредел на Рижском взморье
Государственный флаг нашей страны — на вершине Эвереста
В Аргентине обнаружили "вымершую" гигантскую речную выдру
Парламентарии о снятии белорусского флага в Риге: Это нарушение норм международного права
Авторы
СКАНИРУЙТЕ