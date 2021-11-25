При спасательной операции в шахте Кузбасса пропало звено горноспасателей – трое были найдены мертвыми

Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, пишет ТАСС.
Отмечается, что связь со звеном была потеряна после решения о приостановке операции из-за превышения допустимой концентрации газов. Агентство уточняет: позже в администрации шахты уточнили, что были найдены тела троих горноспасателей из числа пропавших, судьба остальных остается неизвестной. Таким образом, число погибших в результате аварии на шахте выросло до 14 человек.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что связь со спасателями пропала после выхода метана на глубине 400 метров. Пропавшее звено шло замыкающим. Запас кислорода в их баллонах рассчитан на час работы.
Власти Кемеровской области России объявили трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Листвяжная».
Фото: ТАСС