Ныряние в проруби для неподготовленного человека – стресс. Могут быть неприятные последствия, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Фото: БЕЛТА
– Купание в проруби в мороз для нетренированного организма может привести к ослаблению иммунитета и развитию инфекций дыхательных путей, в том числе пневмоний. В условиях непростой эпидобстановки это очень рискованно, – считают специалисты Минздрава. Они рекомендуют предварительно проконсультироваться с медиком.
Неожиданное для организма погружение в холодную воду может вызвать различные хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые.
Если у человека есть какие-либо проблемы со здоровьем, то от купания стоит однозначно отказаться.
Касаясь вопроса купания после перенесенного COVID-19, то здесь специалисты сообщают, что существует понятие посткоронавирусного синдрома. То есть даже когда воспалительный процесс закончился, могут еще наблюдаться проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Лишний раз подвергать организм стрессу не нужно.
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При проблемах с сердцем и после COVID-19: в Минздраве рассказали, кому не стоит купаться в проруби
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