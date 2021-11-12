SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. При пожаре в Столбцах был спасен мужчина

При пожаре в Столбцах был спасен мужчина

Работники МЧС спасли мужчину при пожаре в Столбцах, информирует пресс-служба МЧС.


11 ноября в 11:07 спасателям стало известно о загорании квартиры на улице Мира в Столбцах. Прибывшие на место работники МЧС установили, что дым идет с балкона на третьем этаже.

– О происшествии сообщила женщина-очевидец, – пояснили в ведомстве. – Виднелся дым из квартиры на 3-м этаже. Мы организовали две группы спасения и поднялись с огнетушителями на этаж. Попав в жилище, мы увидели в коридоре возле кухни мужчину, который пытался потушить огонь. Он еле стоял на ногах и, казалось, в любую минуту мог потерять сознание. Надев маску на мужчину, мы вывели его на свежий воздух. Вторая группа проводила разведку расположенных выше этажей на наличие людей и ликвидировала возгорание.

Пострадавшего с термическими ожогами доставили в медучреждение. 

Причина пожара устанавливается. Огонь повредил имущество и стены кухни. 

Фото: МЧС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы