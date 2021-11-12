При пожаре в Столбцах был спасен мужчина

11 ноября в 11:07 спасателям стало известно о загорании квартиры на улице Мира в Столбцах. Прибывшие на место работники МЧС установили, что дым идет с балкона на третьем этаже., – пояснили в ведомстве.Пострадавшего с термическими ожогами доставили в медучреждение.Причина пожара устанавливается. Огонь повредил имущество и стены кухни.Фото: МЧС