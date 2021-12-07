При пожаре в столичной тюрьме Бурунди погибли 38 человек

Не менее 38 человек погибли, еще 69 серьезно пострадали при пожаре, который случился утром 7 декабря в тюрьме в столице Бурунди. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации Agence France Presse, которое ссылается на вице-президента страны Проспера Базомбанзу, очевидцы сообщили, что пламя полностью уничтожило некоторые строения переполненной тюрьмы. По данным администрации, общее число заключенных здесь на конец ноября составляло 1539 человек.
Местное издание Iwacu отметило, что при тушении пламени использовались семь пожарных машин. Также на место инцидента прибыли несколько карет скорой помощи.
Причина пожара в настоящий момент не называется.
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