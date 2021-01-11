В столичном общежитии произошло возгорание. Из здания эвакуированы 400 человек, передает БЕЛТА.
– Сегодня в 1:37 в МЧС поступило сообщение о загорании в мусороприемной камере на первом этаже двенадцатиэтажного здания общежития №1 филиала БГЭУ "Минский финансово-экономический колледж" по ул. Кульман, 18 в Минске. До прибытия подразделений МЧС в результате сработки системы оповещения из здания эвакуированы 400 человек, из них один ребенок, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Пострадавших нет. В результате загорания закопчен мусоропровод. Причина инцидента – неосторожное обращение с огнем.
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При пожаре в общежитии Минска эвакуированы 400 человек
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Фото: Александр КУШНЕР