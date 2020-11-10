При пожаре в Минске спасли четырех человек

Сегодня в 3:13 спасателям поступило сообщение об идущем дыме из окна квартиры в городе Минске по улице Калиновского. По прибытии сотрудники МЧС обнаружили задымление на седьмом этаже многоэтажного дома., – заявили в МЧС.Спасатели устранили пожар, в результате которого было повреждено имущество в жилой комнате, а также частично закопчена квартира.Причина возгорания устанавливается, предполагается, что пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем при курении.