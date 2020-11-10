Во вторник, 10 ноября, в Минске произошел пожар. Работники МЧС спасли 4 человек, пишет БЕЛТА.
Сегодня в 3:13 спасателям поступило сообщение об идущем дыме из окна квартиры в городе Минске по улице Калиновского. По прибытии сотрудники МЧС обнаружили задымление на седьмом этаже многоэтажного дома.
– В ходе разведки работниками МЧС было установлено, что в одной из комнат произошло загорание постельных принадлежностей. На полу был обнаружен и спасен мужчина, который после осмотра медиками был отправлен в больницу с диагнозом "отравление продуктами горения, термоингаляционная травма, ожоги тела различной степени тяжести". Также из квартиры работниками МЧС были эвакуированы три человека: двое мужчин и женщина, – заявили в МЧС.
Спасатели устранили пожар, в результате которого было повреждено имущество в жилой комнате, а также частично закопчена квартира.
Причина возгорания устанавливается, предполагается, что пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
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При пожаре в Минске спасли четырех человек
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