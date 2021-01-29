При пожаре в Хотимске спасли 180 телят

рассказали в пресс-службе.Спасатели совместно с работниками хозяйства эвакуировали 180 телят в возрасте до года. Пострадавших нет.Пожар локализован и ликвидирован. Огонь повредил кровлю и имущество в телятнике. Причина происшествия устанавливается.Фото: МЧС