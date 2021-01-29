Сотрудники МЧС спасли 180 телят при пожаре в Хотимске, сообщает МЧС.
– 28 января в 10:17 спасателям поступило сообщение о пожаре в телятнике на территории фермы в городском поселке Хотимск Могилевской области. Когда подразделения МЧС прибыли на место происшествия, здание горело изнутри и огонь вырывался на крышу, – рассказали в пресс-службе.
Спасатели совместно с работниками хозяйства эвакуировали 180 телят в возрасте до года. Пострадавших нет.
Пожар локализован и ликвидирован. Огонь повредил кровлю и имущество в телятнике. Причина происшествия устанавливается.
Фото: МЧС
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При пожаре в Хотимске спасли 180 телят
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