При пожаре в Ганцевичском районе погиб мужчина, его жена в реанимации

Информация о возгорании дома в деревне Будча поступила спасателям рано утром 30 октября. Во время его ликвидации работники МЧС обнаружили тело двадцатилетнего мужчины.– пояснили в Следственном комитете.Известно, что в доме проживает семь человек, среди которых двое маленьких детей. Одному из них четыре года, второйгодовалый. Супруга погибшего в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию. Остальные члены семьи не пострадали.Следователь со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели осмотр места происшествия. Назначены экспертные исследования, опрошены соседи и родственники пострадавшей семьи.Фото: СК