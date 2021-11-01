При пожаре в Ганцевичском районе погиб мужчина, его жена в реанимации

В Ганцевичском районе случился пожар в доме, где проживают семь человек. Подробности инцидента сообщаются в официальном Telegram-канале Следственного комитета.
Информация о возгорании дома в деревне Будча поступила спасателям рано утром 30 октября. Во время его ликвидации работники МЧС обнаружили тело двадцатилетнего мужчины.
– Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания был расположен в пристройке к дому, где и обнаружили тело погибшего, – пояснили в Следственном комитете.
Известно, что в доме проживает семь человек, среди которых двое маленьких детей. Одному из них четыре года, второй – годовалый. Супруга погибшего в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию. Остальные члены семьи не пострадали.
Следователь со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели осмотр места происшествия. Назначены экспертные исследования, опрошены соседи и родственники пострадавшей семьи.
Фото: СК