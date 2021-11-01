SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. При пожаре в Ганцевичском районе погиб мужчина, его жена в реанимации

При пожаре в Ганцевичском районе погиб мужчина, его жена в реанимации

В Ганцевичском районе случился пожар в доме, где проживают семь человек. Подробности инцидента сообщаются в официальном Telegram-канале Следственного комитета. 


Информация о возгорании дома в деревне Будча поступила спасателям рано утром 30 октября. Во время его ликвидации работники МЧС обнаружили тело двадцатилетнего мужчины. 

– Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания был  расположен в пристройке к дому, где и обнаружили тело погибшего, – пояснили в Следственном комитете.

Известно, что в доме проживает семь человек, среди которых двое маленьких детей. Одному из них четыре года, второй  годовалый. Супруга погибшего в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию. Остальные члены семьи не пострадали. 

Следователь со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели осмотр места происшествия. Назначены экспертные исследования, опрошены соседи и родственники пострадавшей семьи. 

Фото: СК
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы