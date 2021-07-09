8 июля на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш случился пожар. В результате погибли 19 человек. Об этом информирует Agence France-Presse со ссылкой на отчет полиции.
Ранее сообщалось о трех погибших и 25 пострадавших.
Как сообщало агентство United News of Bangladesh, в четверг загорелось семиэтажное здание. Предполагается, что причиной могут быть сварочные работы.
Пострадавшие были доставлены в медучреждение. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Как рассказал работник завода, некоторые люди получили телесные повреждения, когда пытались спастись. Они выпрыгивали из окон верхних этажей здания. Он добавил: на заводе работали 7–8 тыс. человек, поэтому число жертв может быть больше.
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При пожаре на заводе в Бангладеш погибли 19 человек
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