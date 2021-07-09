При пожаре на заводе в Бангладеш погибли 19 человек

Ранее сообщалось о трех погибших и 25 пострадавших.Как сообщало агентство United News of Bangladesh, в четверг загорелось семиэтажное здание. Предполагается, что причиной могут быть сварочные работы.Пострадавшие были доставлены в медучреждение. Устанавливаются обстоятельства случившегося.Как рассказал работник завода, некоторые люди получили телесные повреждения, когда пытались спастись. Они выпрыгивали из окон верхних этажей здания. Он добавил: на заводе работали 7–8 тыс. человек, поэтому число жертв может быть больше.