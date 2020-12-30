В пункте пропуска «Новая Гута» (сопредельный украинский – «Новые Яриловичи») 30 декабря с 9:30 до 16:30 будут проводиться работы по наладке электросетей, сообщает ГПК.
– При планировании маршрутов водителям и пассажирам рекомендуется учитывать возможное замедление пересечения границы, – пояснили в ведомстве.
Следить за ситуацией можно в режиме онлайн в разделе «Обстановка на границе».
Фото: ГПК
Опубликовано:
367
При пересечении границы с Украиной могут возникнуть задержки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter