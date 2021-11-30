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  2. При падении микроавтобуса с обрыва в Перу погибли десять человек

При падении микроавтобуса с обрыва в Перу погибли десять человек

Микроавтобус упал в пропасть в Перу. В результате происшествия погибли как минимум десять человек, в том числе ребенок. Еще семь пассажиров пострадали, пишет РИА Новости.


Как передает местное радио RPP, авария произошла в регионе Амазонас, когда транспортное средство следовало по маршруту Чачапояс – Мойобамба.

Сотрудник пожарной службы Педро Руис уточнил:

– Микроавтобус упал в пропасть глубиной 300 метров. Десять человек погибли, семь серьезно пострадали.

Местная полиция начала расследование ДТП.

Фото: pixabay.com
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