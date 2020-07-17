Жертвами обрушения шестиэтажного здания в мегаполисе Мумбаи в Индии стали не менее десяти человек. Об этом информирует издание Times of India на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось о четырех жертвах, пишет ТАСС. На месте происшествия продолжается спасательная операция.
Обрушение случилось 16 июля около 14:35 по местному времени (12:05 в Минске). Во время спасательной операции 13 человек удалось достать из-под завалов.
Обрушение случилось из-за мощных ливней, которые подтопили здание. Как информировал ранее телеканал NDTV, с начала июля в городе выпало свыше тысячи миллиметров осадков, что составляет более 120% от среднего месячного показателя.
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При обрушении здания в Мумбаи погибло около 10 человек
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