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  2. При белорусских ЗАГС могут появиться школы молодой семьи, а в вузах – курсы семейной жизни

При белорусских ЗАГС могут появиться школы молодой семьи, а в вузах – курсы семейной жизни

Об этом рассказала сегодня председатель МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» Вероника Сердюк журналистам на пресс-конференции в Доме прессы, посвященной Международному дню семьи. Общественное объединение «Матуля» имеет опыт работы с кризисным материнством и по его инициативе в стране было внедрено предабортное консультирование. 


Необходимость создания школ и курсов молодой семьи, по мнению Вероники Сердюк, обоснована тревожными демографическими трендами последних лет.

– Мы, как и весь европейский мир, все позже вступаем в брак и меньше рожаем детей, – констатирует она. – Средний возраст вступления в первый брак у белорусских мужчин  – 28 лет, у женщин –26. А средний возраст матери при рождении ребенка – 29–30 лет. Причем 30 лет – это у городского населения, которое составляет 80 процентов. Транслировать на всю страну сельскую модель семьи, которая, к слову, более устойчивая, в условиях нарастающей урбанизации крайне сложно.

Еще одна важная тенденция – если за последние 10 лет количество многодетных семей в Беларуси увеличилось вдвое, то большинство семей по-прежнему воспитывают одного ребенка (60 процентов).

– Среднестатистический портрет белорусской семьи – двое родителей и один ребенок, –рассказывает Вероника Сердюк. – При этом ее отличительная особенность – ограниченное число поколений. Традиция, когда молодая семья жила с родителями, бабушками и дедушками, усваивая опыт предыдущих поколений, утрачивается. Государство хорошо поработало по поводу материальной поддержки семьи, идет процесс создания детских садов и другой инфраструктуры. С учетом того, что рождение первого ребенка откладывается, а количество женщин фертильного возраста сокращается, в семейной политике стоит сделать акцент на молодежь.

По мнению председателя центра, в особой поддержке нуждаются студенческие семьи. Их сейчас на всю страну 300, а годом раньше было на 100 больше.

Говоря о причинах, по которым женщины отказываются от рождения детей и идут на прерывание беременности, Вероника Сердюк привела данные предабортного консультирования в стране:

– 40 процентов женщин отказываются от рождения ребенка из-за того, что у них приоритет других ценностей – путешествия, самореализация, «жизнь для себя», в которую ребенок не вписывается. 37 процентов идут на аборт, потому что у них неустойчивое или негативное отношение к отцу ребенка. А 23 процента вовсе не говорят отцу ребенка о том, что беременны и решили ее прервать, то есть мужчина исключен из перечня значимых людей.

Центр «Матуля» предлагает создать при ЗАГС структуры, которые будут обеспечивать обратную связь с представителями молодых семей.

– Сейчас эта идея может показаться странной, но 10 лет назад, когда мы инициировали введение предабортного консультирования, многие тоже со скепсисом воспринимали новшество. А сейчас это повсеместно работающая эффективная практика. При ЗАГС, я считаю, должны быть такие же психологи, как при предабортном консультировании, которые помогут молодым сделать правильный выбор в сложной ситуации. Сейчас только в трех ЗАГС страны ведется такая работа – там действуют школы молодой семьи.

Вероника Сердюк также считает необходимым ввести в программу вузов курсы по семейной жизни:

– Обучение этому старшеклассников  – провальное дело. Потому что в старших классах молодежь волнует только поступление в учебные заведения, выбор профессии. А вот когда они становятся студентами первых-вторых курсов, у многих завязываются серьезные отношения, и это самое время для введения образовательной программы по семейной жизни. Сейчас только в трех вузах Беларуси есть что-то подобное. 

Фото: архив БЕЛТА
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